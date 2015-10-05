Число жертв негоди у Франції зросло до 16

Щонайменше 16 людей загинули та троє зникли безвісти через сильну повінь та шторм на південному сході Франції, повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу.

Біля міста Антіб затопило будинок для людей похилого віку, там загинуло троє літніх людей.

Інші люди загинули, опинившись заблокованими в авто у тунелях і підземних паркінгах, коли піднялась вода.

Президент Франції Франсуа Олланд та міністр внутрішніх справ Бернар Казаньєв відвідали постраждалі від повені регіони.

Зливи пройшли на Французькій Рив'єрі, що розташована на узбережжі Середземного моря і межує з Італією, в суботу ввечері.

Згідно з оцінками метеорологів, у місті Ніцца за два дні випали 10% від річних опадів.

Річка Браг вийшла з берегів, і її вода залила довколишні міста та села.

У соціальних мережах з'являються фото, на яких видно, як вода тече вулицями міста Канни.

"Ми врятували багато людей, і тепер ми повинні бути пильними щодо пограбувань", - сказав мер міста Девіс Ліснард.

Керівник департаменту Приморські Альпи написав у Twitter: "Ми пережили апокаліптичну ситуацію, яку ми ніколи до цього не бачили".

Основну автомагістраль, що проходить через цей район, закрили. Також призупинили залізничний рух.

Через негоду сотні туристів ночували в аеропорту Ніцци.

Приблизно 27 тисяч будинків в регіоні залишились без електрики.