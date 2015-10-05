Нобелівську премію з медицини отримали троє вчених

Нобелівську премію з фізіології або медицини отримали троє вчених - Вільям Кемпбелл, Сатоші Омура і Юю Ту за роботу про паразитарні захворювання.

Як повідомляє BBC Україна, Кемпбелл і Омура отримали нагороду за відкриття нового лікування інфекцій, що викликаються паразитами аскаридами. Ту була відзначена за відкриття нових шляхів лікування малярії.

Нобелівський комітет заявив, що робота цих вчених змінила життя сотень мільйонів людей, постраждалих від цих захворювань.

У минулому році Нобелівську премію в цій галузі отримали троє вчених, які відкрили "навігаційну систему" мозку - Джон о'Кіф, Едвард Мосер і Мейбріт Мосер.