У США пілот помер просто в небі під час нічного рейсу

Пілотові нічного рейсу з Фенікса в Бостон стало погано і він помер. Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву авіакомпанії American Airlines.

Літак зумів безпечно приземлитися в Сіракузах, штат Нью-Йорк, адже другий пілот зумів взяти управління бортом на себе.