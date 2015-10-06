У США пілот помер просто в небі під час нічного рейсу

10:35, 06 жовтня 2015
Зарубіжні новини
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Другий пілот зумів взяти керування бортом на себе.

Взлет самолета / marino4kamarina.livejournal.com

Пілотові нічного рейсу з Фенікса в Бостон стало погано і він помер. Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву авіакомпанії American Airlines.

Літак зумів безпечно приземлитися в Сіракузах, штат Нью-Йорк, адже другий пілот зумів взяти управління бортом на себе.

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