Великобританія починає проект, в ході якого вперше проведуть 10 трансплантацій матки

У жовтні 2014 року в Швеції народилася перша у світі дитина, виношена в пересадженій матці. Зараз влада дозволила британським лікарям провести подібні трансплантації в рамках клінічного дослідження, яке розпочнеться навесні. Якщо воно пройде успішно, то перша дитина може з'явитися на світ на початку 2018 року. Британське Товариство безпліддя (British Fertility Society) схвалює таке рішення, повідомляє Медпортал.

У Швеції 36-річна жінка народила дитину після пересадки матки. Це перший у світі випадок успішних пологів після трансплантації донорської матки. Пересадка матки у Швеції сталася від живого донора. В Британії планується пересаджувати матку від жінки з померлим мозком, але коли ще б'ється серце.

Читайте такожДля жінок найефективнішим способом омолодження є вагітністьОперація займає близько шести годин. Щоб уникнути відторгнення матки, пацієнтці доведеться приймати імунодепресанти після пересадки і впродовж всієї вагітності. Стан її здоров'я буде ретельно відслідковуватися протягом року, а потім ембріон, отриманий в результаті ЕКЗ ооцита пацієнтки і сперматозоїда її партнера, імплантують в матку. Якщо все пройде добре, через вісім місяців дитина з'явиться на світ з допомогою кесаревого розтину. Парі нададуть право на дві вагітності, а потім матку видалить команда хірургів. Це позбавить жінку від необхідності приймати імунодепресанти все подальше життя.

Читайте такожНімкеня в 65 років народила четвернюЗгідно Womb Transplant UK, операція коштує близько £50000, проте цю суму буде оплачувати не пацієнтка, а сам проект (в тому числі на громадські пожертви).

Зараз проводиться суворий відбір кандидаток по безлічі критеріїв, у тому числі – вік не старше 38 років, довгострокові стосунки з партнером і здорова вага.