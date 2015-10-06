"Сови" схильні до ожиріння - відкриття

Це пов'язано з порушеннями циркадних ритмів, вважають вчені. Якщо підліток любить проводити ніч безперервно з гаджетами, то він ризикує заробити ожиріння протягом найближчих п'яти років. Дослідники з Університету Каліфорнії проаналізували дані понад 3300 юнаків і дорослих, передає Business Standard.

Виявилося, через кожну втрачену годину нічного сну добровольці набирали зайві 2,1 одиниці Індексу Маси Тіла (ІМТ). Фахівці з'ясували: на вагу підлітків впливав саме час засинання, а не загальна кількість нічного сну. Також дослідження показало, що підлітки рідко спали 9 годин і потім страждали від сонливості на уроках у школі.

За словами вчених, у підлітковому віці циркадний ритм, що відповідає за фізіологічні та метаболічні функції, зсувається на більш пізній цикл сну. Таким чином, звичка рано лягати спати є запорукою нормальної ваги.