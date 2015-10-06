Щоб уникнути депресії, потрібно активно соціалізуватися - особисто спілкуватися з друзями, рідними, скоротивши кількість дзвінків та електронних листів, відзначає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Університет Орегона здоров'я і науки з'ясував, обстеживши понад 11000 осіб 50 років і старше: люди, які регулярно зустрічалися особисто з друзями і членами сім'ї, рідше демонстрували ознаки депресії у порівнянні з людьми, які спілкувалися по телефону або електронною поштою. Пошук ознак депресії проводився через два роки після того, як вчені підрахували частоту особистих контактів і дистанційних.

Виходить, не всі форми соціалізації однакові. Телефонні дзвінки і цифровий зв'язок не роблять позитивного ефекту в належній мірі. Так, дослідження показало: люди, що зустрічалися з сім'єю або друзями мінімум три рази в тиждень, рідше страждали від симптомів депресії.

У свою чергу, люди, що зустрічалися раз у декілька місяців або ще рідше, попадали в групу ризику розвитку депресивних симптомів. Серед осіб 50-69 років часті особисті контакти з друзями знижували ризик депресії. А серед людей 70 років і старше подібного ефекту вдавалося досягти завдяки особистим контактам з дітьми та іншими членами сім'ї.