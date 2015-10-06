Фінські вчені встановили: діти, які користуються інгаляторами від астми, відстають у рості

Фінські вчені спостерігали за 12482 дітьми протягом перших двох років життя, збираючи дані про вагу і ріст малюків, а також інформацію про те, які препарати їм призначалися. Діти, які приймали інгаляційні кортикостероїди флутиказон і будесонід, які зазвичай призначаються для лікування астми, були приблизно на 2,5 см нижче від своїх однолітків, повідомляє Медпортал. Серед дітей, які вживали препарати довше півроку, відставання в рості було більш вираженим.

Автори дослідження підкреслюють: до недавнього часу була поширена думка про те, що подібні препарати уповільнюють ріст лише тимчасово. Однак у них є підстави припускати, що прийом інгаляційних кортикостероїдів у ранньому дитинстві має тривалий ефект і викликає відставання в рості навіть у дорослому віці. Проаналізувавши інформацію про ріст батьків, вчені розрахували передбачуваний ріст вже дорослих дітей: вживання препаратів від астми зменшувало їх цей показник у середньому на 3 см. Для підтвердження своєї теорії дослідники планують продовжувати спостереження.

Читайте такожСпеціальний салат захистить легені від забрудненого повітряАнтті Саарі (Antti Saari) і його колеги з Університету Східної Фінляндії (University of Eastern Finland) зазначили також, що затримку росту викликав і прийом антибіотиків у ранньому дитинстві.

Автори пояснюють, що відмовлятися від життєво важливих препаратів звичайно ж не варто, однак лікарі повинні надавати батькам інформацію про можливі наслідки прийому цих ліків.