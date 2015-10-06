Вплив свинцю на вагітну негативно відбивається на здоров'ї її онуків

Відомо, що навіть низькі концентрації свинцю в крові вагітної жінки здатні пошкодити кістки та інші органи її майбутньої дитини. Важкі метали проходять через плаценту і впливають на розвиток мозку плоду. Нове дослідження показало: свинець також порушує процес метилування ДНК (модифікації молекули ДНК без зміни самої нуклеотидної послідовності), і ці зміни передаються через покоління, повідомляє meddaily.ru з посиланням на ScienceDaily.

Команда вчених з Університету Уейна виявила специфічні зміни ДНК у сухих плямах крові новонароджених дітей. Біоматеріал жінок і дітей було отримано з унікального біобанка, в якому зберігаються плями крові дітей, які народжувалися з 1984 року. Дослідники з'ясували, що вплив свинцю на вагітну жінку зачіпає процес метилування ДНК статевих клітин плоду. Таким чином, свинець здатний змінити кров онука жінки, яка зазнала впливу.

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