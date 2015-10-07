Головні болі руйнують мозок людини, відкрили дослідники

Копенгагенський університет досліджував вплив мігрені на мозок людини. З'ясувалося: головні болі чинять руйнівний ефект на мозок, відзначає meddaily.ru "Експрес-новини". Якщо у людини часті мігрені, то зростає ризик уражень головного мозку та аномалій білої речовини.

Що важливо, головні болі призводять до незворотних змін структури мозку. У світі мігрені діагностовано приблизно у 10-15% осіб. З точки зору останнього відкриття, вимальовується досить тривожна картина.

Вчені довели: в більшій мірою схильні до змін структури головного мозку людей, що страждають мігренню з аурою. У цієї групи пацієнтів на 68% більше шансів отримати ушкодження білої речовини. Наявність звичайної мігрені підвищує ризик на 34%. Виходить, мігрень з аурою несе з собою на 44% більше шансів отримати безповоротні зміни структури мозку, ніж звичайна мігрень.