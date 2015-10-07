Кальцій не зміцнює кістки

Широко поширена думка, що кальцій у вітамінах, а також молоко, сир та інші багаті кальцієм продукти, здатні зробити міцнішими кістки. Однак воно було спростоване новозеландськими вченими. Вони повідомили, що кальцій практично марний для зміцнення кісток. Правда, це твердження стосується тільки людей старших за 50 років, повідомляє Медпортал.

Марк Болланд (Mark J. Bolland) і його колеги з Університету Окленда (University of Auckland) проаналізували результати двох досліджень, присвячених вивченню впливу кальцію на щільність кісток.

В одному з них були зібрані дані про 13790 чоловіків і жінок старше 50 років. Автори з'ясували, що регулярний прийом препаратів кальцію і вживання багатих кальцієм продуктів, робило кістки міцнішими лише на 1-2%.

В іншому великому дослідженні вивчався взаємозв'язок між прийомом кальцію і частотою переломів кісток. Опитування понад 45000 осіб показало, що регулярний прийом препаратів кальцію ніяк не впливав на ймовірність переломів.

Автори вважають, що повноцінне і різноманітне харчування забезпечує необхідну кількість кальцію, тому додатково приймати вітаміни з кальцієм або переходити на спеціальну дієту для зміцнення кісток не варто.