Нобелівська премія з хімії присуджена за відновлення ДНК

16:50, 07 жовтня 2015
Зарубіжні новини
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За словами Нобелівського комітету, ця робота буде мати величезне значення в лікуванні онкологічних захворювань.

Ученые описали механизмы, с помощью которых клетки восстанавливают свою поврежденную ДНК / Фото: 062.ua

Нобелівська премія з хімії присуджена відразу трьом ученим: шведу Томасу Линдалу, американцеві Полу Модріча та турку Азізу Санкару.

Нобелівський комітет оголосив, що премія була вручена за вивчення процесів відновлення ДНК, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Нобелівський комітет оголосив, що ці вчені незалежно один від одного описали і пояснили механізми, за допомогою яких клітини відновлюють свою пошкоджену ДНК.

За словами Нобелівського комітету, їх робота буде мати величезне значення в лікуванні онкологічних захворювань.

Це 108-я Нобелівська премія з хімії з 1901 року. Багато премій з хімії присуджуються у суміжних з фізикою і біологією галузях.

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