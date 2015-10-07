Нобелівська премія з хімії присуджена за відновлення ДНК

Нобелівська премія з хімії присуджена відразу трьом ученим: шведу Томасу Линдалу, американцеві Полу Модріча та турку Азізу Санкару.

Нобелівський комітет оголосив, що премія була вручена за вивчення процесів відновлення ДНК, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Нобелівський комітет оголосив, що ці вчені незалежно один від одного описали і пояснили механізми, за допомогою яких клітини відновлюють свою пошкоджену ДНК.

За словами Нобелівського комітету, їх робота буде мати величезне значення в лікуванні онкологічних захворювань.

Це 108-я Нобелівська премія з хімії з 1901 року. Багато премій з хімії присуджуються у суміжних з фізикою і біологією галузях.