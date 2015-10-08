Американці розробили "лікувальний шоколад"

Як повідомляє meddaily.ru з посиланням на Financial Express, ці солодощі допоможуть знизити кров'яний тиск та підтримати нормальний рівень "корисного холестерину".

Ключовий компонент шоколадки - какао. Воно містить антиоксиданти і мінеральні речовини, корисні для здоров'я. В принципі, какао є і в інших шоколадках, але в них позитивний ефект інгредієнта сходить нанівець через те, що шоколадки містять мінімум 70% жиру і цукру.

Новий же продукт містить лише 35% жирів і цукру. Це дозволяє какао робити свою роботу.

До речі, ще взимку Університет Кембриджу заявив: він створив шоколад, який має омолоджуючий ефект. Це темний шоколад з 70% какао. Такий склад і певні зміни забезпечують більшу дозу антиоксидантів.

В результаті його вживання у добровольців покращився приплив крові до шкіри і знизилися показники запалення. З точки зору біомаркерів стану шкіри, показники можна було порівняти з рівнями 20-30-літніх людей.