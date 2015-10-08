Сердечники повинні впускати у своє життя більше позитивних емоцій, радять лікарі

Вчені простежили за станом понад 1000 пацієнтів з ішемічною хворобою серця протягом п'яти років, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Business Standard. Вчені з'ясували, чи відчували люди 10 позитивних емоцій, викликаних зацікавленістю, гордістю, ентузіазмом, натхненням та іншими моментами. Оцінювалися також фізична активність, якість сну, прийом ліків, вживання тютюну і алкоголю на самому початку дослідження і через п'ять років.

У результаті високий рівень позитивних переживань виявився пов'язаний з тим, що людина рідше курила, частіше була фізично активною, краще спала і дотримувалася режим прийому ліків на самому початку дослідження. А ось зв'язку між переживаннями і вживанням алкоголю не було.

В цілому позитивні переживання на початку дослідження не передбачали зміни в поведінці людей через п'ять років. Але якщо за п'ять років настрій поліпшувався, рівень фізичної активності зростав, якість сну підвищувалася, і режиму прийому ліків дотримувалися краще. А ще люди, чиє життя сповнене позитивних емоцій, рідше курили. Мабуть, позитивні переживання допомагають людям краще справлятися зі стресом і йти до мети, якщо у них є захворювання.