Інтернет може провокувати розвиток гіпертонії у молодих людей

Люди, які проводять багато часу в інтернеті, можуть зіткнутися з небезпечним підвищенням кров'яного тиску. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Zee News, співробітники Госпіталю Генрі Форда з'ясували: підлітки, які проводили мінімум 14 годин в тиждень в Мережі, мали підвищений тиск. З 134 підлітків-добровольців, які брали участь у дослідженні, у 26 був підвищений тиск.

Це перша наукова робота, яка виявила зв'язок між часом, проведеним в Мережі, і високим тиском. До речі, крім високого тиску, люди, які буквально живуть в інтернеті, можуть заробити тривожність, депресію, ожиріння. Серед підсумків подібної поведінки також значаться розвиток залежності і соціальна ізоляція.

Вчені підкреслюють: підлітки повинні знати про небезпеки інтернету. Люди, які "багато сиділи в інтернеті", за оцінками фахівців, проводили в Мережі в середньому 25 годин на тиждень. Дуже важливо робити регулярні перерви. Причому, мова йде не тільки про користування комп'ютером, але і смартфонами. Перерву слід витрачати на фізичну активність. Рекомендований ліміт - дві години в інтернеті в день, п'ять днів на тиждень.