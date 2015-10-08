Шотландські вчені розробили швидкий тест для діагностики інфаркту

Вчені з Університету Единбурга (University of Edinburgh) розробили новий діагностичний тест для виявлення інфаркту. Вони вважають, що його використання в клінічній практиці допоможе більш як удвічі скоротити кількість госпіталізацій пацієнтів з підозрою на серцевий напад, повідомляє Медпортал.

Найчастіше пацієнтів, що скаржаться на різкий біль у грудях, що є одним із симптомів інфаркту, поміщають в стаціонар для подальшого спостереження і проведення необхідних обстежень.

Одним з обов'язкових аналізів при підозрі у хворого серцевого нападу є визначення рівня білка тропоніна, для чого у пацієнта береться кров відразу після надходження і через 12 годин. У тому випадку, якщо попередньо поставлений діагноз не підтверджується результатами аналізу крові, пацієнта виписують, однак, чекаючи результатів, хворі змушені провести в лікарні більше 12 годин.

Атул Ананд ( Atul Anand) та інші дослідники пояснюють, що для підтвердження інфаркту за допомогою нового тесту достатньо лише одноразового аналізу на тропонін. Ефективність тесту була підтверджена за участю 6304 пацієнтів, а точність постановки діагнозу становила 99,6%. Новий діагностичний інструмент допоміг уникнути непотрібних госпіталізацій, точно виявивши пацієнтів, у яких ймовірність виникнення інфаркту була мінімальна.