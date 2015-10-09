Фахівці не радять чоловікам злитися

Виявляється, це небезпечно для життя. Дослідники з'ясували, що чоловіки, які часто гнівалися у віці 35 років, вмирали раніше тих, хто не злився. Вчені проаналізували дані 1307 чоловіків. За добровольцями стежили з 1968 по 2007 рік. Вперше учасники відповіли на питання у віці 20-40 років, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

У 1968-1972 роках добровольці розповідали, як часто вони відчували гнів, і чи легко було їх розсердити. Чоловіки, у яких рівні гніву опинилися в 1,57 разу вище, ніж у їх однолітків, частіше вмирали протягом найближчих 35 років. За словами психологів, у людей, яких легко роздратувати, існують гіпертрофовані несвідомі переконання про несправедливість. До їх формування призводять негативні переживання минулого і вираз гніву.

Позбутися від таких переконань допоможуть прийняття гніву через медитацію і його тамування в подальшому. Вчені додають: гнів - це форма стресу. Він підвищує рівень кортизолу в крові. Попередні дослідження показали, що гнів та інші форми стресу пов'язані з синдромом подразненого кишечника, інфарктами, інсультами та іншими серцево-судинними захворюваннями.