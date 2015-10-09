Апельсиновий сік може бути небезпечний

Ряд експертів вважає, що жінки повинні повністю відмовитися від вживання в раціон апельсинового соку.

Повідомляється, що в ході експерименту стало відомо, що між вживанням апельсинового соку і розвитком подагри існує зв'язок. Тому надмірне вживання напою може негативно позначитися на здоров'ї, передає healthyliving.com.ua з посиланням на gogetnews.info.

Під час дослідження, жінки вживали по одній склянці апельсинового соку. Після цього вчені проводили деякі аналізи, результати були невтішними. Ті, хто вживав по 1 склянці соку, на 41% більше були схильні до ризику розвитку подагри, а ті, хто випивав відразу по 2 склянки, збільшували цей ризик відразу в 2,4 разу.

Відзначимо, згідно зі статистикою 3,5% жінок страждають на подагру у віці 60-69 років, 4,6% - 70-79 років, 5,6% - від 80 років і старше.