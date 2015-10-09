Люди приховують статеві інфекції - результати дослідження

Вчені з'ясували, що більшість людей не поширюються про наявність у них венеричних захворювань. 67% зазвичай брешуть своїм партнерам, приховуючи факт наявності інфекції. З них 92% робили це, щоб не втратити сексуального партнера.

Притому, при наявності захворювання 10% погодилися б використовувати презерватив, але не під час орального сексу, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. 8% продовжили б займатися сексом без презерватива. Найпоширеніші венеричні захворювання: хламідіоз (47%), генітальні бородавки (16%), гонорея (8%) і генітальний герпес (7%).

Такі підсумки опитування 2521 британця. Крім усього іншого, майже 50% соромилися кількості сексуальних партнерів, які у них були за життя. 32% брехали партнеру про міру своєї досвідченості. 72% говорили неправду, вважаючи, що кількість занадто велика, а 28% - вважаючи, що кількість занадто мала, і це говорить про їх недосвідченість.

В цілому жінки хотіли б, щоб у партнера за життя було 11 партнерів, а, з точки зору самого чоловіка, ідеальна кількість партнерок - 32. Між тим, чоловіки хотіли б, щоб у жінки кількість партнерів не перевищувала 5 осіб. Для жінок оптимальна кількість - 10 осіб.