Самооцінка дитини залежить від глави сім'ї

Відомо, що в різних культурах чоловіки і жінки відіграють в сім'ї різні ролі. Так, на Заході за турботу про дитину та її виховання частіше відповідають матері. А в східній культурі головою сім'ї є чоловік. Він не тільки заробляє на життя, але і виховує дітей, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники з Університету Сассекса опитали 125 англійських та індійських сімей з дітьми у віці від 7 до 9 років, які проживали в Західному Лондоні. Фахівців цікавило, хто з батьків сильніше впливав на самооцінку дітей. Вчені виявили, що в англійських сім'ях, де мати була настирлива, намагалася контролювати дитину або не приділяла достатньої уваги, самооцінка дитини часто виявлялася низькою.

А в індійських сім'ях самооцінка дітей залежала від батьків. Вона теж була знижена, якщо батько неправильно виховував дитину.

Так, на самооцінку впливав той з батьків, якого дитина вважає головним у сім'ї. За словами фахівців, низька самооцінка призводить до депресії і антисоціальної поведінки. Крім того, вона пов'язана з тривогою, агресією і сором'язливістю.