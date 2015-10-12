Вчені з'ясували, що найбільше ранить жінок і чоловіків

Виявилося, емоційна зрада страшніша сексуальної невірності для жінок. А ось для чоловіків справи йдуть строго навпаки, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Мабуть, тут ми бачимо роботу еволюційного механізму. Отже, жінка від природи більше налаштована на турботу про дітей. Тому для неї важливо, щоб партнер залишився в родині в якості помічника і захисника. І страх, що партнер закохається в іншу, дуже сильний.

У чоловіків же сильний страх того, що вони будуть виховувати чужу дитину. Тому, сексуальна зрада страшніша емоційної, кажуть співробітники Норвезького університету науки і технології. Дослідження 1000 добровольців показало: психологія чоловіків і жінок у репродуктивному плані сильно відрізняється. Добровольцям обох статей в довільному порядку давали одну з чотирьох версій опитувальника, що стосувалося ревнощів.

Половина відповідала, емоційний або сексуальний аспект зради був більш значущим (пропонувалося чотири різні сценарії розвитку подій). Так, 45,9% чоловіків більше турбувала сексуальна зрада, ніж емоційна. Така ж відповідь була лише у 16,6% жінок. Це наочно показує значні відмінності чоловіків і жінок.