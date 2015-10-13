Обсмажування кави небезпечне для здоров'я, попереджають лікарі

Чотири мільярди чашок кави щодня випивається в світі. Тисячі людей працюють на виробництві, де переробляється кави. Відомо: щоб кавові зерна придбали свій характерний смак, їх потрібно обсмажити. І саме цей процес небезпечний для здоров'я. Як встановили вчені, у працівників фабрик, які переробляють каву, можуть бути незворотні пошкодження легенів.

Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail зазначає: під час обсмажування виділяється діацетил, органічна хімічна речовина, що використовується в харчових ароматизаторах (часто в ароматизаторі попкорну). З точки зору перорального застосування, сполука безпечна. Але при нагріванні і вдиханні вона токсична.

Достатньо всього декількох місяців, щоб у людини розвинулися невиліковні захворювання легень. Зокрема, з'являється облітеруючий бронхіоліт - важке і рідкісне захворювання легенів. Це реальна перспектива для працівників переробних фабрик. Аналіз повітря на таких фабриках у Вісконсині показав: рівень діацетилу перевищував безпечний у 4 рази.