Любителі гірких продуктів - потенційні психопати, показало дослідження

У дослідженні вчених з Університету Інсбрука взяли участь близько 1000 осіб (середній вік - 35 років). Фахівці провели 2 експерименти. У першому 500 чоловікам і жінкам показали довгий список продуктів з рівною кількістю солодкого, солоного гіркого і кислого. Наприклад, в ньому були шоколадний торт, бекон, оцет і редис. Добровольців попросили оцінити, наскільки їм подобався кожен з цих продуктів та напоїв за шкалою від 0 до 6, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail .

Також учасникам роздали 4 опитувальника. Перший опитувальник був призначений для оцінки рівня агресії, другий - вираженості п'яти основних рис особистості (відкритості, сумлінності, екстраверсії, поступливості та невротизму), третій - психопатії, нарцисизму і макіавеллізму (схильність маніпулювати іншими в своїх інтересах), а четвертий допоміг виявити схильність до садизму.

Любов до гіркого виявилася пов'язана з садизмом, нарцисизмом і макіавеллізмом. Крім того, вчені виявили негативну кореляцію між даними смаковими перевагами і поступливістю. У другому експерименті з участю 450 осіб дослідники отримали такі ж результати. У природі гіркі рослини часто отруйні, тому багатьом гірке не подобається. Фахівці припускають: ймовірно, вживаючи гіркі продукти, такі люди відчувають гострі відчуття.