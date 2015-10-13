Селфі негативно впливає на психологічний стан людини

Останні дослідження вчених відкрили нові дані про те, як схильність робити селфі-фото впливає на психологічний портрет людини. Більшість людей, коли роблять "селфі", на підсвідомому рівні хочуть мати красивий вигляд. Не має значення, з яким настроєм вони фотографуються. Пластичні хірурги кажуть: останнім часом через "селфі" у них стало більше клієнтів. Тому що люди не задоволені тим, як вони виходять на фотографіях, пише news-cloud.net.

Багато хто думає, що "селфі" допомагають створити певний імідж в соціальних мережах, де такі фото публікуються. Завдяки їм люди починають дивитися на себе як на знаменитостей.

Психолог і автор книги прo нарцисизм Сенді Хотчкінс каже, що постійна публікація селфі — ознака самозакоханості і манії популярності. І це може призвести до залежності. Люди, які надмірно захоплюються селфі, швидше за все, з ранніх років навчилися цінувати себе тільки за зовнішній вигляд і думки оточуючих.

Колись у нас були широкі цінності. Зараз такі речі, як фізична краса, досконалість, ставлення інших, харизма, матеріальний успіх важливіший за співчуття, мужність і доброту. Основною проблемою селфі є те, що воно показує порожнечу у відчуттях, потребу бути побаченим, почутим, упізнаваним, — пояснює Сенді Хотчкінс.