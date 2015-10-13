Дослідження показали, як вага людини впливає на її довголіття

Вчені зі США поділилися результатами дослідження, які йдуть в розріз з медичними постулатами. Можливо, ви марно мучите себе правилами здорового способу життя – експерти з'ясували, що кількість відпущених людині років не залежить ні від шкідливих звичок, ні від ваги.

Про це розповіло видання Journal of Epidemiology and Public Health, пише ladyhealth.com.ua. В рамках дослідницького проекту вони перевірили 51 наукове дослідження і резюмували свої висновки. Найбільше дослідників цікавив зв'язок між ризиком смертності та показниками ваги. Але вони зіткнулися з несподіваним фактом.

Вивчення історії хвороби і анамнезів безлічі пацієнтів показало, що люди, що мають надлишкову вагу, недостатню або стандартну кількість кілограмів, мають однакову ймовірність настання смерті.

На ймовірність смерті не впливає відсутність шкідливих звичок, хронічних захворювань або вживання наркотичних засобів. Про це говорять лікарі на підставі отриманих даних.