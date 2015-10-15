Похвала в стресовій ситуації підвищує продуктивність

За словами вчених з Гарвардської школи бізнесу, компліменти мотивують. Вони нагадують людям про їхні успіхи і змушують прагнути до досконалості. В експерименті, проведеному дослідниками, 123 добровольцям потрібно було пройти співбесіду. Фахівці помітили, що в учасників, яких перед цим хвалили друзі, інтерв'ю пройшло краще, ніж у тих, хто не отримував компліментів або сам називав всі свої досягнення, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені припускають: позитивний зворотний зв'язок створює надію на майбутній успіх і викликає позитивні емоції. Крім того, він нагадує людині про те, який вплив вона здатний справляти на інших. У другому експерименті 75 учасників попросили висловити креативні ідеї на різні теми, наприклад, про те, як можна використовувати стару газету. Дослідники знову встановили, що ті, кого похвалили перед експериментом, впоралися краще.

Третій експеримент був проведений в робочій обстановці. Вчені прийшли до висновку: співробітники, яких хвалить бос, рідше кидають роботу або вигорають. Так, фахівці радять керівникам відзначати достоїнства, а не недоліки підлеглих. Це підвищить продуктивність працівників.