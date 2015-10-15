Найбільш здорові люди народжуються влітку, показало дослідження

Дослідники з Кембриджського університету проаналізували дані 450000 чоловіків і жінок. Вони з'ясували, що місяць народження впливає на розвиток і стан здоров'я. Так, діти, які народилися в червні, липні або серпні, при народженні важили трохи більше і в дорослому віці були вищими за тих, хто народився в зимові місяці, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Крім того, фахівці встановили: дівчатка, які народилися влітку, досягали статевої зрілості пізніше. Це говорило про те, що їхнє здоров'я у дорослому віці буде міцним. Вчені припускають, що справа у впливі великої кількості сонячного світла на матерів у другому триместрі вагітності. Адже завдяки сонцю в організмі майбутніх мам виробляється багато вітаміну D.

А ще час року, в який народилася людина, впливає на її настрій і на ризик розвитку афективних розладів. В цілому у людей, що народилися влітку, частіше спостерігається циклотимічний темперамент (у людини різко стрибає настрій) порівняно з народженими взимку. Також народження навесні або влітку нерідко робить людей надмірно позитивними.