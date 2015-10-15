Вчені встановили, що плацебо робить бігунів більш швидкими і витривалими

Дослідники з Університету Глазго (University of Glasgow) під керівництвом Рамзі Росса (Ramzy Ross) вирішили з'ясувати, чи впливає плацебо на витривалість і спортивні результати. У проведеному ними дослідженні взяли участь 15 легкоатлетів, повідомляє Медпортал. Кожному з них повідомили, що для поліпшення показників на біговій доріжці, їм будуть зроблені ін'єкції ериптопоетину. Відомо, що еритропоетин збільшує кількість еритроцитів у крові. У деяких видах спорту він вважається допінгом і його застосування заборонено.

Перед початком дослідження вчені попросили всіх спортсменів пробігти 3 км, після чого кожному з них була зроблена ін'єкція препарату. Автори пояснюють, що в одному з більш ранніх досліджень було показано, що плацебо у формі ін'єкцій виявлялося більш ефективним, ніж «пустушки» в таблетках. Бігуни були впевнені, що отримують еритропоетин, але насправді їм робили ін'єкції фізіологічного розчину. Після уколу дослідники знову просили учасників пробігти трикілометрову дистанцію.

Експеримент тривав кілька тижнів. Спортсмени, які отримували ін'єкції плацебо, повідомили, що ін'єкції зробили їх витривалішими і допомогли швидше відновлюватися після забігу. Важливо і те, що плацебо допомогло збільшити швидкість бігунів, правда лише на 1,2%.