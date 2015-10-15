Сканування мозку покаже, наскільки розумна людина

Вчені з Єльського університету заявляють: карта зв'язків у мозку індивідуальна у кожного з нас. Вона, як відбиток пальця, дозволяє знайти певну людину у групі людей. Крім того, вивчивши цю карту, можна оцінити здатності людини до логічного мислення, швидкого вирішення проблем в новій ситуації, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Фахівці проаналізували дані сканування мозку 126 осіб. МРТ добровольцям робили 6 разів (поки вони виконували тести на робочу пам'ять, емоції, моторику та мовні здібності, а також ще два рази в спокійному стані). Вчені встановили: зіставивши дані одного із сканувань з даними подальших обстежень, можна було знайти конкретну людину.

Дослідники вивчили активність 268 в ділянках. Зокрема, їх цікавили з'єднання між різними частинами мозку. Міцне з'єднання говорить про те, що дві ділянки функціонально пов'язані між собою. Саме ці зв'язки дозволяли знайти людину у групі інших учасників.

Крім того, вченим вдавалося вгадати, наскільки добре людина справлялася з завданнями. Дані МРТ підказували, чи здатний учасник швидко вирішувати нові завдання. За словами фахівців, про інтелект можна судити по нейронній мережі, що з'єднує лобову, тім'яну і скроневу частки мозку.