Багато літніх людей харчується неправильно, показало опитування

Дослідники з компанії Seven Seas опитали 2000 осіб старше 60 років. 43% респондентів визнали, що не завжди їдять здорову їжу. 12% зазначили: вони почали харчуватися гірше, ніж раніше. Кожен десятий опитаний регулярно переїдав. Приблизно кожен двадцятий, навпаки, їв дуже мало, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

У середньому літня людина пропускає два сніданки, два обіди і одну вечерю в тиждень. Крім того, замінює один сніданок, два обіди і одну вечерю простим перекусом. Найпоширенішою причиною пропуску сніданку виявилася відсутність почуття голоду з ранку. А деяким було цілком достатньо чашки чаю або кави. Обіди або вечері третина респондентів пропускала через те, що не хотіла їсти. 31% виявилося простіше перекусити.

Чверті опитаних змінити ситуацію заважала зайнятість. Кожен десятий визнав, що живе сам і готує тільки для себе. 48% визнали: вони стали неправильно харчуватися після того, як їхні діти почали жити окремо. А кожен десятий дуже втомлювався, щоб витрачати час на приготування їжі. Ще, як виявилося, 51% літніх людей не пили риб'ячий жир, а 49% не пили вітаміни.