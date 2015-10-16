Вітаміни небезпечні для дітей, а енергетичні батончики - для дорослих

Мультивітаміни, біодобавки для схуднення і тонізуючі засоби не такі вже й безпечні, попереджають вчені з Центру контролю і запобігання захворюванням. Вони проаналізували дані, зібрані 63 лікарнями з 2004 по 2013 рік. Виявилося, що порушення здоров'я, викликані прийомом популярних біодобавок, змушують людей звертатися за медичною допомогою приблизно 23000 разів на рік. Майже у 2000 осіб проблеми виявляються настільки серйозними, що їм потрібна госпіталізація, повідомляє Медпортал.

Ендрю Геллер (Andrew I. Geller) пояснює, що серед тих, хто звернувся, були люди різного віку, проте найчастіше від наслідків вживання біодобавок страждали молоді люди у віці від 20 до 34 років. Саме вони частіше за інших страждають від зайвої ваги і приймають різні засоби для її зниження. Також молоді люди частіше за представників інших вікових груп вживали тонізуючі та енергетичні препарати, що містять кофеїн. Надмірне вживання таких засобів викликало пришвидшене серцебиття і біль у грудях.

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