В мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера вчені виявили сліди грибка

Значить, можливо, хвороба має інфекційну природу, і боротися з нею можна за допомогою протигрибкового засобу, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Відкриття було зроблено після того, як учені виявили клітини і побічні продукти грибків у тканинах мозку і в крові 11 померлих, які страждали від хвороби Альцгеймера. А ось у людей без ознак хвороби грибкової інфекції не було.

Раніше, до речі, дослідники знаходили генетичний матеріал вірусів і бактерій. У зв'язку з цим вчені в якості потенційних винуватців хвороби називали віруси, що викликають герпес і пневмонію. Але досі в провокуванні хвороби Альцгеймера звинувачують аномальні скупчення клейкого білка. Проте випробування препаратів, націлених на ці відкладення, результатів не дали.

Тепер же були виявлені сліди кількох типів грибків. Це пояснює різницю в симптоматиці у людей і, власне, саму симптоматику - агресивну реакцію імунітету. Правда, не виключено, що грибкова інфекція - результат ослабленого імунітету при хворобі Альцгеймера.