Щасливі люди живуть довше - результати дослідження

Американські вчені з Університету Північної Кароліни з'ясували, що щасливі люди живуть довше, незалежно від рівня доходів, здоров'я або сімейного стану.

30-річне дослідження, яке є першим свого роду, показало, що нещасні люди мали на 14% більше шансів померти до кінця дослідження, ніж щасливі і позитивно налаштовані учасники, пише orthodox.od.ua. Незалежно від доходу, здоров'я або сімейного стану, люди, які вважали себе дуже щасливими на початку дослідження, набагато частіше переживали тих, хто був не дуже щасливий. Такі висновки були отримані в ході вивчення 30000 дорослих. Після опитування учасників фахівці розглянули бази даних смертей, щоб побачити, чи існує якийсь зв'язок між рівнем щастя і ймовірністю померти в наступні десятиліття.

Одним з можливих пояснень впливу щастя на довголіття може бути те, що щасливі люди можуть краще справлятися зі стресом і мають велику кількість друзів, що сприятливо позначається на їхньому психічному здоров'ї. У прагненні покращити життя громадян політики, насамперед, стурбовані економічною безпекою, запобіганням насильству та антисоціальній поведінці, випускаючи таку важливу змінну, як щастя, кажуть фахівці. Більш високі доходи, вільні від злочинності квартали і поліпшені програми громадської охорони здоров'я можуть гарантувати безпеку і зниження рівня захворювань, але вони не обов'язково породжують щастя. На додаток до поліпшення економічного рівня життя населення та доступу до медичної допомоги, політики повинні розглянути шляхи, щоб зробити людей щасливими, допомогти їм впоратися зі стресом, а також заохочувати міцні позитивні соціальні зв'язки між друзями, сусідами і сім'ями, включаючи подружжя, підкреслюють експерти.