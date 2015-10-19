Президент Польщі занепокоєний можливими епідеміями від близькосхідних біженців

10:01, 19 жовтня 2015
Зарубіжні новини
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Президент Польщі Анджей Дуда висловив побажання, щоб уряд відзвітував про готовність до можливої появи різних епідемій у зв'язку з приїздом біженців з півдня.

REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда висловив побажання, щоб уряд відзвітував про готовність до можливої появи різних епідемій у зв'язку з приїздом біженців з півдня.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TVN24.

"Якщо уряд на це (прийом біженців - УНІАН) погоджується, то я хотів би, щоб він відповів на запитання: чи готовий він на різні варіанти розвитку подій у зв'язку з цим, чи захищені поляки належним чином, хоча б з епідеміологічної точки зору?", - підкреслив Дуда.

Глава держави зазначив, що пріоритетом для нього є безпека поляків, в тому числі й у галузі охорони здоров'я і в контексті "небезпеки, пов'язаної з напливом біженців".

Кілька днів тому лідер опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качиньський заявив, що одночасно з приїздом біженців в Польщу в країну можуть завезти небезпечні хвороби, про які тут вже давно не чули. Політсила виступає проти прийому Польщею мігрантів.

Глава польського уряду Копач різко розкритикувала таку позицію і назвала її "нелюдською". Також прем'єр зазначила, що стан здоров'я всіх біженців перевіряють у центрах прийому на півдні Європи.

Згідно з рішенням Ради ЄС, у Польщу протягом двох років повинні прибути понад 7 тис. біженців з півдня.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Угорщина запровадила тимчасовий контроль на кордоні зі Словенією, щоб запобігти проникненню в країну мігрантів.

За словами представників влади країни, рішення про перевірки прийняли після того, як з'явилася інформація, що біженців доставляють до угорського кордону через територію Словенії.

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