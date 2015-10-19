За родимими плямами можна передбачити ризик меланоми - вчені
11:12, 19 жовтня 2015Зарубіжні новини
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За кількістю родимих плям на руці вчені можуть оцінити ризик розвитку раку шкіри - меланоми.
За родимими плямами можна передбачити ризик меланоми / likar.info
Як передає ВВС, це випливає з доповіді дослідників з Королівського коледжу в Лондоні.
У пацієнтів з більш ніж 11 родимими плямами на правій руці (в тому числі на плечі і передпліччя) їх кількість по всьому тілу, як правило, перевищує сотню.
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На думку вчених, це є індикатором ризику захворювання на меланому, яка розвивається внаслідок аномальних змін родимих плям.
Як вважають дослідники, ці висновки допоможуть лікарям швидко і точно визначати пацієнтів, яким потрібна особлива увага і поглиблена діагностика.
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