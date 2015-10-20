Кількість родимок вказує на ризик раку шкіри - дослідження

Підрахунок родимок на правій руці виявився хорошим індикатором для загальної кількості родимок на тілі. Якщо їх понад сто, ризик захворювання зростає вп'ятеро, кажуть вчені.

У дослідженні, яке опублікували в Британському журналі дерматології, використали дані трьох тисяч близнюків із Великої Британії.

Меланома - це один із видів раку шкіри. Щороку в Британії цю хворобу виявляють у понад 13 тисяч людей. Вона розвивається через аномальні зміни родимих плям, відтак ризик хвороби пов'язаний із кількістю родимок на тілі.

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Лікарі можуть використовувати результати дослідження, аби оцінювати ризик цієї хвороби у пацієнтів, кажуть його автори.

Дослідники спостерігали за великою групою жінок-близнюків протягом восьми років, збираючи інформацію про їхній тип шкіри, веснянки і родимки на тілі.

Це ж дослідження повторили на меншій групі, до якої увійшли близько 400 чоловіків і жінок, що мали меланому.

Науковці кажуть, що знайшли швидкий і простий шлях виявити ризик раку шкіри.

У жінок, які мали більш ніж сім родимок на правій руці, вдев'ятеро збільшувалась імовірність того, що на всьому тілі буде понад 50 родимок.

У тих жінок, які мали 11 родимок на правій руці, швидше за все, мали більше ста родимок на тілі. Це означає, що у них більший ризик розвитку меланоми.

Результати, які отримали дослідники, можуть допомогти лікарям загального профілю виявляти пацієнтів із підвищеним ризиком меланоми.

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"Результати можуть мати значний вплив на первинну допомогу, що дозволить лікарям широкого профілю більш точно і швидко оцінити загальну кількість родимок у пацієнта за допомогою легкодоступної частини тіла", - каже автор дослідження Симона Ріберо з відділення епідеміологічної генетики і дослідження близнюків лондонського Королівського коледжу.

Консультант-дерматолог та співавтор дослідження Вероніка Батай каже, що якщо пацієнт стурбований родимками і прийшов до лікаря - підрахунок родимок на одній руці може стати "сигналом тривоги" і виділити тих пацієнтів, які мають швидше побачити спеціаліста.

Доктор Клер Найт із науково-дослідної благодійної організації Cancer Research UK каже, що ці висновки корисні, але вказує, що менш ніж половина меланом розвивається зі вже наявних родимок.

"Важливо знати, що нормально для вашої шкіри і повідомити лікаря про будь-які зміни в розмірі, формі, кольорі або відчутті родимок або звичайної ділянки шкіри", - каже пані Найт.

"І не дивіться лише на руки - меланома може розвинутися на будь-якій ділянці тіла, і частіше за все вона виникає у чоловіків на тулубі і в жінок - на ногах", - додає лікар.

Веснянки - це невеликі, як правило, блідо-коричневі ділянки шкіри, які з'являються тимчасово і пов'язані з дією сонця.

Родимки - це невеликі кольорові плями на шкірі, які утворюються з клітин, що називаються меланоцити і виробляють колір (пігмент) на шкірі. Вони постійні та не пов'язані з впливом сонця, але надлишок сонця може збільшити ризик розвитку раку шкіри і перетворити родимку на злоякісне утворення.

Родимки можуть бути плоскими, опуклими, мати гладку чи шершаву поверхню, на них також може рости волосся.

Вони, як правило, коричневого кольору, круглі чи овальні та мають рівні краї.

Більшість родимок абсолютно безпечні.

Якщо ви помітили будь-які зміни в родимках або вони вас непокоять, зверніться до свого лікаря.

На що слід звернути увагу: нерівний колір, нерівні або "рвані" краї, або якщо родима пляма свербить, збільшується чи кровоточить.

Який сонцезахисний коефіцієнт використовувати?

Чим вище коефіцієнт або фактор захисту від сонця (SPF), тим більше захищена шкіра. Використовуйте сонцезахисний крем із SPF не менш ніж 15 загального спектра, тобто такий, що захищає від шкідливих ультрафіолетових променів спектру А (UVA) та В (UVB).

Як довго можна перебувати на сонці?

Не більше, ніж ви би перебували без сонцезахисного крему. Сонцезахисний крем не має бути підставою, аби залишатись довше на сонці. Крем дає захист, якщо ви маєте перебувати під прямим сонячними променями. Улітку сонце найбільш шкідливе для шкіри в середині дня.

Що робити при сонячному опіці?

Парацетамол або ібупрофен полегшать біль і допоможуть зменшити запалення, яке виникло через сонячний опік. Доторкніться до пошкодженої шкіри губкою із холодною водою, а потім нанесіть крем після засмаги або лосьйон від сонячних опіків. Якщо ви погано почуваєтесь, шкіра набухла чи вкрилася пухирями - звернутися за медичною допомогою. Після опіків тримайтеся подалі від сонця, поки почервоніння не мине.

Чи потрібно прикривати родимки, перебуваючи на сонці?

Якщо ви маєте багато родимок або веснянок, ви більш схильні до розвитку раку шкіри, тож маєте вживати додаткових заходів безпеки. Уникайте сонячних опіків, перебувайте в тіні, закривайте тіло і використовуйте крем для засмаги із фактором не менш ніж 15 SPF. Слідкуйте за змінами на шкірі та повідомляйте про них лікаря якнайшвидше.