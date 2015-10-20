Поліаміни впливають на ритм життя

Виявлено, що вміст поліамінів, речовин цілої групи продуктів життєдіяльності організму, впливає на налаштування нашого внутрішнього годинника, пише Здоров'я. Концентрація поліамінів стабільно знижується з віком.

Ізраїльські вчені досліджували культури клітин, а також кілька груп мишей. І у окремих клітин, і у цілих мишей вимірювали вміст полімінів залежно від віку. Він змінювався протягом дня, але в міру старіння тварин в цілому неухильно знижувалося. Крім цього, зменшувався рівень рухової активності.

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Як це пов'язано з внутрішнім годинником, зі сном і неспанням? Справа в тому, що вироблення поліамінів контролюють гени внутрішніх годин BMAL1 та CLOCK. У старих мишей добові ритми подовжувалися, а паралельно з ними падала активність BMAL1 та CLOCK. На деякий час обидва ці процеси можна було повернути назад. Для цього гризунам треба було давати додаткові поліаміни з їжею.