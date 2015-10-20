Щоп'ятий мешканець країн, що розвиваються, живе за межею бідності – ООН

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун напередодні Міжнародного дня боротьби з бідністю, повідомляє Центр новин ООН.

«За період із 1990 по 2010 рік із крайньої бідності вирвалося щонайменше 700 мільйонів осіб. Незважаючи на ці грандіозні успіхи, кожен п'ятий житель регіонів, що розвиваються, — 1,22 мільярда людей — живе менш ніж на 1,25 дол. США на день, а 2,4 мільярда людей обходяться двома доларами США на день», - йдеться в посланні Пан Гі Муна.

Генсек ООН зазначив, що з початку фінансової кризи розрив між багатими і знедоленими став ще більш виразним, ніж раніше.

Він також вважає, що волаюча дискримінація стосовно жінок і дівчат серйозно гальмує процес розвитку.

Пан Гі Мун нагадав, що викорінення бідності є одним із головних завдань нового Порядку денного ООН у галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

«Вкорінені злидні й забобони, а також величезний розрив між багатими й знедоленими можуть зруйнувати саму структуру товариства та призвести до нестабільності. Там, де панує бідність, люди пригнічені. Життя, спотворене убогістю, жорстоке... й часто обривається занадто рано», - сказав генсек ООН.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, заснований Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році, щорічно відзначається 17 жовтня.