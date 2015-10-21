Ракові клітини виживають завдяки антиоксидантам - дослідження

Вчені з Південно-західного медичного центру університету Техасу виявили, що ракові клітини не страждають від антиоксидантів, а скоріше, насолоджуються ними — в тій мірі, в якій це слово взагалі можна застосувати до клітин, пише Здоров'я.

Дослідження проводили на мишах, яким пересадили клітини меланоми людини. Особливість цих мишей в тому, що їхня імунна система не відторгає чужорідні пухлини. Метастазування (поширення пухлини в інші частини тіла і за сумісництвом головна причина смерті ракових хворих) у таких мишей відбувалося швидше, якщо їм в якості харчової добавки давали антиоксиданти.

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Клітини метастаз насправді постійно піддаються окислювальному стресу через значну кількість активних форм кисню, причому більш сильному, ніж звичайні клітини організму. Антиоксиданти дозволяють більшому відсотку ракових клітин вижити і розселитися по тілу миші. Можливо, в терапії раку потрібно йти в зворотному напрямку, посилюючи окисний стрес для пухлин і метастаз.