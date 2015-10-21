Вино корисне для діабетиків



Попередні дослідження однозначно вказували на те, що середземноморська дієта разом з червоним вином у помірних дозах уповільнює процес старіння, а також контролює симптоми деменції і хвороби Альцгеймера, пишуть Новини Ізраїлю. Однак у тому, що стосується зв'язку між вином і діабет, консенсусу в науковому середовищі раніше не спостерігалося.

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Оскільки вино виготовляється з винограду, воно завжди вважалося занадто солодким для діабетиків. Але нове дослідження підтвердило зворотне. В ході дослідів, в яких брали участь 224 особи з контрольованим цукровим діабетом 2-го типу, одній групі учасників протягом двох років за вечерею належало пити 150 мілілітрів мінеральної води, другій – червоного вина, а третій – білого вина. Після цього в учасників вимірювали рівень цукру у крові та інші показники.

З'ясувалося: у пацієнтів, які пили вино серце було здоровішим, ніж у тих, які пили воду. Дослідження підтвердило, що червоне вино надає відчутнішого позитивного впливу, ніж біле, однак і воно є корисним.