Найбільш значущі чинники ризику хвороб серця

У середньому куріння вкорочує життя на 7 років. Зміни в'язкості крові при курінні ведуть до підвищеного утворення тромбів, пише meddaily.ru. У курців підвищений рівень оксиду вуглецю в крові, що порушує надходження кисню в тканини. Крім того, нікотин викликає спазм артерій, що призводить до підвищення рівня артеріального тиску.

У курців ризик інфаркту міокарда вищий у 2 рази, ризик раптової серцевої смерті в 4 рази, ніж у некурців. Рекомендується розраховувати індекс курця (ІК) = 12 х N, де N - кількість викурених сигарет на день. При ІК = 12-48, ризик серйозних коронарних ускладнень зростає в 2 рази в порівнянні з некурящими, а при ІК 300 - у 5 разів.

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Цукровий діабет - також фактор ризику, при якому розвиток серцево-судинних захворювань та ускладнень зростає в середньому більш ніж у 2 рази. Пацієнти, що страждають ішемічною хворобою серця, мають найгірший прогноз, особливо при розвитку інфаркту міокарда. Вважається, що при стажі цукрового діабету 10 років і більше всі хворі мають досить виражений атеросклероз. Інфаркт міокарда - найчастіша причина смерті пацієнтів з цукровим діабетом. При підвищенні рівня глюкози в крові 6,1 ммоль/л вона починає відкладатися судинної стінки, викликаючи її пошкодження, що призводить до прогресування атеросклерозу і звуження просвіту судини. Разом з тим, відбувається посилення згортання крові і утворення тромбів.