Шизофренію пов'язали із запаленням мозку

Схоже, це дійсно так. У новому дослідженні взяли участь 56 осіб. Деякі добровольці страждали на шизофренію або мали високий ризик розвитку даного психічного розладу. У решти ризик не був підвищений, і симптомів шизофренії не спостерігалося, пише Меддэйли.

Дослідники використовували позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) для оцінки рівня активності імунних клітин у головному мозку учасників - клітин мікроглії. Ці клітини реагують на ушкодження та інфекції в головному мозку, а також відповідають за перебудову сполучень між нейронами. Вони позбавляють мозок непотрібних зв'язків.

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Фахівці помітили: рівень активності клітин мікроглії залежав від тяжкості симптомів захворювання. У людей з діагнозом "шизофренія" він був найвищим. Імовірно, відкриття вчених допоможе вчасно виявляти групи ризику та запобігати виникненню найбільш важких симптомів захворювання.