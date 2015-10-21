Серце чоловіків і жінок старіє по-різному

Дослідницька група з Медичної школи Університету Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University School of Medicine) стверджує, що для діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок необхідно використовувати різні підходи. Це пов'язано з тим, що серце представників різних статей старіє неоднаково, повідомляє Медпортал.

Джон Енг (John Eng) і його колеги проаналізували знімки МРТ серця майже 3000 чоловіків і жінок у віці від 54 до 94 років, які брали участь у десятирічному дослідженні, спрямованому на виявлення факторів ризику, що сприяють розвитку атеросклерозу. Деякі учасники проходили процедуру МРТ кілька разів, що і дало авторам можливість простежити за віковими змінами структури серця.

Дослідники виявили, що у чоловіків стінки лівого шлуночка товщали, маса серця збільшувалася, а обсяг шлуночка скорочувався. У жінок зміни маси серця практично не спостерігалося, хоча обсяг шлуночка також зменшувався. Скорочення обсягу шлуночка підвищувало навантаження на серце.

Вчені відзначають, що сучасні методи діагностики, наприклад, ехокардіографія, дозволяє оцінити лише зміну товщини стінок серця. Саме тому лікарі не завжди можуть діагностувати ймовірні проблеми з серцем і судинами у жінок.