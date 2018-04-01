2 мільярди людей потерпають через нестачу вітамінів

Відповідно до доповіді, опублікованої ЮНІСЕФ, два мільярди людей на Землі не досягають свого повного розумового і психічного потенціалу через нестачу вітамінів і мінералів у харчуванні.

Важкі наслідки дефіциту мікроелементів, такі як анемія і сліпота, відомі давно, однак нові дослідження засвідчують, що й незначна нестача вітамінів і мінералів може призвести до великих проблем у розвитку організму і навіть до смерті.

Щотижня у світі не менше тисячі жінок помирають від анемії, спричиненої нестачею заліза, а нестача йоду під час вагітності стала причиною народження у світі 20 мільйонів розумово неповноцінних дітей.

Те, що ми за звичкою називаємо авітамінозом, насправді - гіповітаміноз, часткова вітамінна недостатність. Справжній авітаміноз - це глибокий і тривалий дефіцит вітамінів, внаслідок якого розвивається тяжка хвороба. Як же визначити, яких саме вітамінів бракує?

Чого бракує, підкажуть симптоми

Кровоточивість ясен. Нестача вітаміну С (у великих кількостях міститься в цитрусових, ягодах, кабачках, помідорах).

Нервозність, депресія. Потрібні вітаміни групи В, особливо В1, В5, В6, В12 (каші, риба, горіхи, бобові, печінка, яйця, молоко).

Тріщинки в куточках рота, сухість губ. Вітамін В2 (дріжджі, тверда пшениця, йогурт, молоко, сир).

Дратівливість, безсоння. Бракує вітаміну В3 (їжте побільше каш, пісного м`яса, печінки, дріжджів).

Анемія, кишкові проблеми. Врятує фолієва кислота (зелені листкові овочі, дріжджі).

Поганий зір. Допоможе вітамін А (вершкове масло, маргарин, сир, молоко, жовток, печінка, жирна риба, темно-зелені овочі, томати і морква).

Поколюють і німіють пальці ніг. Потрібна пантотенова кислота (злакові і бобові, гриби, спаржа, цвітна капуста).

Лупа, сухе волосся. Бракує біотину (яєчний жовток, волоські горіхи, субпродукти).

Шкірна сверблячка, шкірні інфекції. Вітамін А (молоко, вершкове масло і маргарин, яйця, зелені овочі).

М`язова слабкість. Вітамін Е (олія, злакові, горіхи, яйця).

Найпоширеніші міфи

Міф 1. Якщо харчуватися за збалансованою дієтою, нестачі у вітамінах не буде.

Не вірте! Навіть у наймоднішій і розрекламованій дієті можна знайти дефіцит вітамінів, що дорівнює 20 - 30%. Поповнювати його треба комплексними препаратами.

Міф 2. Якщо купити вітамінно-мінеральний комплекс в аптеці, то жодних проблем зі здоров`ям не буде.

Не забувайте, що у людей різні потреби в корисних речовинах (багато що залежить від віку, хвороб, способу життя і навіть місця проживання). Про те, яких саме вітамінів і мінералів бракує вашому організму, запитайте у свого лікаря.

Міф 3. Якщо вітамінів "перебрати", то надлишок просто вийде з організму (наприклад, через сечу).

Тривале вживання і перевищення дози може завдати шкоди організму. Наприклад, передозування вітаміну Е загрожує підвищенням артеріального тиску.

НА ЗАМІТКУ. Головними життєво необхідними мікроелементами є кальцій, фосфор, магній, натрій, калій і хлор. Їх потрібно набагато більше, ніж заліза, цинку, йоду, фтору, селену та міді.