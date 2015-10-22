Чим загрожує резистентність до антибіотиків

Більшість цих смертей трапляються в ході процедур у проктології, у результаті хіміотерапії при раку крові і при операціях при заміні кульшового суглоба, пишуть Новини Ізраїлю.

Американське дослідження підтверджує розповсюджену теорію про те, що резистентність до антибіотиків може ускладнити навіть рутинні операції.

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Згідно з британським дослідженням стійкі до антибіотиків інфекції – такі, як кишкова паличка, малярія і туберкульоз, - до 2050-го року будуть вбивати ще 10 мільйонів осіб на рік – більше, ніж зараз помирають від ракових захворювань.

У минулому році Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт, згідно з яким, у всіх регіонах світу стрімко зростає стійкість до антибіотиків, які покликані боротися з Klebsiella pneumoniae – кишковою бактерією, що викликає такі захворювання, як пневмонія, сепсис, інфекції у новонароджених пацієнтів і пацієнтів реанімаційних відділень лікарень. У звіті зазначено, що в багатьох частинах світу вже стали неефективними антибактеріальні препарати для лікування інфекцій сечових шляхів.