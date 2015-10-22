У США близнюки з'явилися на світ з різницею у два тижні

Родина очікувала на народження близнюків у січні, але в ході вагітності було виявлено рідкісне ускладнення — синдром фето-фетальної трансфузії, пише Медпортал. Для порятунку життя дітей і відновлення нормального кровообігу в плаценті, лікарям довелося провести хірургічну операцію, що і стало причиною передчасних пологів.

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Один з малюків народився раніше терміну — на 23 тижні вагітності. При народженні Лінк важив трохи більше півкілограма. Незважаючи на те, що у дитини були виявлені проблеми з легенями і серцем, вона добре розвивається, вважають лікарі.

Медики очікували, що Логан з'явиться на світ вчасно, однак він народився лише на 2,5 тижні пізніше брата. Його вага при народженні склала 740 гр. Лікарі вважають, що, незважаючи на недоношеність, здоров'я малюків, які зараз перебувають у Медичному центрі Евергрін (Evergreen Medical Center), поза небезпекою.