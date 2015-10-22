Дослідження: старша дитина в сім'ї - найрозумніша

Вчені з Лейпцігського університету проаналізували дані трьох великих досліджень за участю понад 20000 осіб, пише meddaily.ru.

Учасники виконували тести на IQ і заповнювали особистісні опитувальники. Значущих відмінностей у рисах характеру добровольців дослідники не виявили. Фахівці припускають: різниця в рівні інтелекту пов'язана з вихованням. Старші діти не ділять ні з ким уваги батьків, поки наступна дитина не з'являється на світло.

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Також, можливо, старші брати і сестри знають більше, тому що саме вони зазвичай навчають молодших. Нарешті, справа може бути в тому, що молодші діти більш схильні до генетичних захворювань, так як їх народжують у більш пізньому віці. Проте молодшим дітям не варто засмучуватися. Відмінності не настільки великі, і вони цілком можуть випередити своїх братів і сестер. Крім того, молодші діти вважають себе менш кмітливими, ніж їхні старші брати і сестри. Насправді, відмінності не настільки великі. У кожної наступної дитини IQ нижче всього на 1,5 бали.