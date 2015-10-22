Вчені виявили новий ген, пов'язаний з хворобою Паркінсона

У людей з хворобою Паркінсона є проблеми з психікою, а також моторними і когнітивними функціями. Існуючі методи лікування рятують лише від симптомів захворювання, але не від його причин, пише meddaily.ru.

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Попередні дослідження показали: неврологічні захворювання, включаючи хворобу Паркінсона, пов'язані з дефектами в мітохондріях - енергетичних центрах клітин. Проте механізми розвитку цього захворювання залишалися загадкою. Вчені з Королівського коледжу Лондона провели дослідження на плодових мушках. Дослідники встановили, що пошкоджені мітохондрії у мушок заважали нервовим клітинам працювати. Справа виявилася в гені HIFalpha.

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Коли дослідники пригнічували активність цього гена, нервова система мушок з хворобою Паркінсона починала функціонувати нормально. Роботу нервової системи таким же чином вдалося відновити і у мушок з синдромом - рідкісним генетичним захворюванням, що виникають, як правило, на першому році життя. Фахівці сподіваються, що їхні висновки допоможуть у розробці нових методів лікування неврологічних захворювань.