У Росії почали підвищувати пенсійний вік

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні російського уряду сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Ми сьогодні розглянемо документ, який було підготовлено щодо пенсійного віку для окремих категорій громадян. Йдеться про вихід на пенсію державних службовців, цивільних службовців, муніципальних службовців, а також для осіб, які заміщують державні посади в різних структурах – це наш парламент, тобто Державна дума, Рада федерації, члени уряду, – тобто особи, які заміщують так звані державні посади», - сказав Медведєв.

За його словами, йдеться про збільшення віку виходу на пенсію для цих категорій громадян до 65 років, а зараз діє загальний порядок.

Він повідомив, що ця ініціатива була запропонована депутатами Держдуми.

«Запровадження цієї норми спричинить корекцію деяких положень законодавства, у тому числі за строками та порядком обчислення стажу. Законопроект стосується цілком певної частини працюючих громадян нашої країни і, природно, повинен передбачати перехідні періоди, для того, щоб люди могли підготуватися і вже з повним усвідомленням справи прийняти для себе те чи інше рішення», - зазначив Медведєв.

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«Для абсолютної більшості інших людей вік виходу на пенсію зберігається у рамках чинного законодавства», - запевнив він.

23 вересня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов виступив за термінове підвищення пенсійного віку в Росії. «Потрібно терміново вирішувати питання підвищення пенсійного віку. Це дасть змогу краще збалансувати пенсійну систему без підвищення страхових внесків», - сказав Силуанов.