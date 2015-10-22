У Варшаві відкрилася фотовиставка, присвячена українським дітям, які постраждали у війні.

Як повідомляє Польське радіо, сьогодні в Королівському замку у Варшаві відкривається фотовиставка під назвою «І світ про них забув...». В експозиції представлені роботи фоторепортерів зі Східної Європи.

Один з організаторів виставки віце-президент об'єднання Expatria Конрад Прушинський підкреслив, що конфлікт в Україні безпосередньо торкнувся понад 130 тис. дітей. «Війна забрала в них дитинство, покалічила, позбавила медичної опіки, позначилася на психіці», - зазначив Прушинський.

У Варшаві виставка проходитиме лише один день. Пізніше фотографії вирушать у тур по Польщі, а після цього – по Європі. Експозицію можна буде відвідати також в Гданську, Києві, Празі та Гамбурзі.

Гроші від продажу квитків та з аукціону, організованого під час виставки, будуть передані на лікування 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій Донбасу.