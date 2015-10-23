Чи може аспірин запобігти рецидиву раку?

У Великій Британії стартували найбільші клінічні дослідження, в рамках яких буде оцінена здатність ацетилсаліцилової кислоти запобігати рецидиву онкологічних захворювань, пише Ремедіум.

Організатори клінічних досліджень планують з'ясувати, чи дозволяє щоденний прийом аспірину протягом 5 років відстрочити або запобігти рецидиву раку, виявленого і вилікуваного на ранній стадії.

Очікується, що в клінічних дослідженнях III фази візьмуть участь 11 тис. пацієнтів, які пройшли лікування раку кишечника, молочної залози, стравоходу, простати або шлунка. Спостереження за учасниками триватиме протягом 12 років. Результати дослідження у пацієнтів, які приймають ацетилсаліцилову кислоту, будуть порівнюватися з даними плацебо-групи.

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Як зазначив один з авторів випробувань, в даний час є деякі дані про те, що аспірин може запобігати рецидивам онкологічних захворювань, проте до цих пір не були проведені відповідні рандомізовані дослідження. У разі, якщо така здатність препарату буде підтверджена, пацієнти всього світу отримають дешевий і простий метод профілактики.